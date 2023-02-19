Добровільна мобілізація в Україні показала хороші результати – The Times

В Україну досі прибувають добровольці з інших країн. Вони готові воювати проти росії.

Нещодавно запущена в Україні кампанія добровільної мобілізації дала позитивні результати.

Про це повідомляє The Times з посиланнмя на джерело з Офісу президента України.

Під час спілкування з журналістами видання, очільник ОП Андрій Єрмак визнав, що, хоч росіяни не дуже дисципліновані, сама кількість людей є проблемою.



Щоб протистояти цьому, Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації. Також на Банковій повідомили, що в Україну досі прибувають добровольці з інших країн, готові воювати.

Нагадаємо, що штурмові бригади "Гвардії наступу", до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та на звільнення окупованих територій України. Основу таких підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

Людина яка хоче приєднатися до команди, може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він обрав.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.