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ПОЛІТИКА

Дочка спецпредставника США Кіта Келлога активно підтримує Україну – WP

11 лютого 2025, 17:31
Дочка спецпредставника США Кіта Келлога активно підтримує Україну – WP
джерело x.com/generalkellogg
Та "немає жодних гарантій, що батько завжди погоджується з нею", пише ЗМІ.

Одним з американських благодійних фондів, який допомагає нашій країні від початку повномасштабного російського вторгнення, є RT Weatherman Foundation. Його президентка — Меган Моббс, донька спеціального представника США з питань України та росії Кіта Келлога.

Про це інформує The Washington Post

ЗМІ наголошує, що кращого друга для України, ніж Моббс, годі й шукати. Втім, "немає жодних гарантій, що батько завжди погоджується з дочкою, і навпаки".

RT Weatherman Foundation створив та керує логістичними центрами, які знаходяться на румунсько-українському кордоні. Звідти у нашу країну вже доставили понад 10 тисяч піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги, яку розподілили між 70 українськими лікарнями та гуманітарними організаціями. Також фонд допомагає евакуйовувати поранених американських добровольців до медичного центру Ландштуль у Німеччині і займається репатріацією тіл загиблих бійців.

Окрім того, організація координувала і спонсорувала поїздку Келлога в Україну у 2023-му. Після того візиту сьогоднішній спецпредставник закликав американський Сенат надати Україні можливість завдати поразки російській армії, оскільки "тільки це може змусити путіна сісти за стіл переговорів".

Сама Моббс раніше у соцмережах критикувала адміністрацію попереднього президента США Джо Байден. Вона звинувачувала Білий дім демократів у слабкому керівництві та неефективності, що призвело до сповільнення допомоги нашій країні.  

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог готується представити президенту США Дональду Трампа план щодо припинення війни в Україні.

війнадопомога УкраїніКіт Келлог

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