ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїна дуже добре реалізувала ініціативу Mobile First і розробила урядовий застосунок для розумних пристроїв, який багато країн хотіли б відтворити у себе. Естонія також розглядає можливість розробки мобільного додатка на основі українського додатка "Дія".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Додаток на основі української "Дії" планують розробити в Естонії
Фото: з вільних джерел
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван.
"Ми розглядаємо "Дію" на кількох рівнях: програмне забезпечення й варіанти його використання, розробка окремого застосунку та впровадження на його платформі нових послуг. Яким буде % використання в цьому застосунку українського продукту, а скільки естонських напрацювань наші агентства повинні розрахувати найближчими тижнями. Чим більше ми зможемо використати досвіду України та уникнути дублювання вашої роботи, тим краще", - зазначив він.
Ярван уточнив, що міністерство сподівається швидко реалізувати цей проєкт, оскільки в "Дії" Україна використовує сервіс обміну даними "Трембіта", спільний із X-road, що використовується в Естонії. А також застосувати аналогічний підхід, що і в Україні, для пришвидшення вирішення більшості технічних питань.
"Принаймні на сьогодні ми не плануємо переймати вашу технічну інфраструктуру для електронного посвідчення особи, оскільки в Естонії є власна досить зріла й розвинена технологія. А ось те, що ви зробили з біометрією та розпізнаванням обличчя в рамках "Дія ID", вражає і ми сподіваємося скористатися цим досвідом у майбутньому", - резюмував міністр.
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22 09 2022 14:59 МЕДІА
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