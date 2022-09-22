Додаток на основі української "Дії" планують розробити в Естонії

Україна дуже добре реалізувала ініціативу Mobile First і розробила урядовий застосунок для розумних пристроїв, який багато країн хотіли б відтворити у себе. Естонія також розглядає можливість розробки мобільного додатка на основі українського додатка "Дія".

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван.

"Ми розглядаємо "Дію" на кількох рівнях: програмне забезпечення й варіанти його використання, розробка окремого застосунку та впровадження на його платформі нових послуг. Яким буде % використання в цьому застосунку українського продукту, а скільки естонських напрацювань наші агентства повинні розрахувати найближчими тижнями. Чим більше ми зможемо використати досвіду України та уникнути дублювання вашої роботи, тим краще", - зазначив він.

Ярван уточнив, що міністерство сподівається швидко реалізувати цей проєкт, оскільки в "Дії" Україна використовує сервіс обміну даними "Трембіта", спільний із X-road, що використовується в Естонії. А також застосувати аналогічний підхід, що і в Україні, для пришвидшення вирішення більшості технічних питань.

"Принаймні на сьогодні ми не плануємо переймати вашу технічну інфраструктуру для електронного посвідчення особи, оскільки в Естонії є власна досить зріла й розвинена технологія. А ось те, що ви зробили з біометрією та розпізнаванням обличчя в рамках "Дія ID", вражає і ми сподіваємося скористатися цим досвідом у майбутньому", - резюмував міністр.