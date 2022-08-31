За часи війни кількість користувачів "Дії" зросла майже на третину
Про це повідомив міністр цифрової трансформації.
Кількість користувачів програми Дія за останні півроку зросла на 4 млн осіб, тобто, майже на 30% від довоєнного показника. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні в Дії налічується 18 млн. користувачів. Якщо порівнювати з періодом до лютого 2022 року, тоді ми мали 14 млн користувачів", - сказав міністр під час презентації оновлення програми.
Міністр повідомив, що серед нових послуг у Дії - шеринг авто, електронне пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також повернена функція сплати штрафів патрульної поліції.
Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.
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