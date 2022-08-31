За часи війни кількість користувачів "Дії" зросла майже на третину

До лютого цього року додатком користувалося 14 мільйонів людей, тепер їх стало 18 мільйонів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації.

Кількість користувачів програми Дія за останні півроку зросла на 4 млн осіб, тобто, майже на 30% від довоєнного показника. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні в Дії налічується 18 млн. користувачів. Якщо порівнювати з періодом до лютого 2022 року, тоді ми мали 14 млн користувачів", - сказав міністр під час презентації оновлення програми.

Міністр повідомив, що серед нових послуг у Дії - шеринг авто, електронне пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також повернена функція сплати штрафів патрульної поліції.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.