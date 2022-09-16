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Додому з країн ЄС повернулось близько 5 мільйонів українців - голова Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що україці хочуть відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу
Додому з країн ЄС повернулось близько 5 мільйонів українців - голова Єврокомісії Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Від початку повномасштабного вторгнення рф з України до ЄС виїхало близько 8 мільйонів українців, 5 мільйонів із них вже повернулися додому.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Понад 8 мільйонів українців з початку війни прибули до країн ЄС. Але є й хороші новини з обох боків. Чимало українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів уже повернулися до України. Звичайно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу", – заявила очільниця Єврокомісії.

Як повідомляв iPress, станом на кінець серпня з Польщі до України повернулось більше 4 мільйонів осіб.
 

 

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16 09 2022 13:02
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