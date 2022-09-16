ПОЛІТИКА НОВИНИУрсула фон дер Ляєн зазначила, що україці хочуть відбудувати Україну і перетворити її на успішну державуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Додому з країн ЄС повернулось близько 5 мільйонів українців - голова Єврокомісії
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Від початку повномасштабного вторгнення рф з України до ЄС виїхало близько 8 мільйонів українців, 5 мільйонів із них вже повернулися додому.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Понад 8 мільйонів українців з початку війни прибули до країн ЄС. Але є й хороші новини з обох боків. Чимало українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів уже повернулися до України. Звичайно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу", – заявила очільниця Єврокомісії.
Як повідомляв iPress, станом на кінець серпня з Польщі до України повернулось більше 4 мільйонів осіб.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 09 2022 13:02 МЕДІА
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ВІДЕО Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
- Час готуватися до української перемоги. Звільнення окупованої росією території може повалити путіна - Енн Еплбом
- Вірменія проти Азербайджану. "Швидше за все, Алієв вирішив провчити вірмен" – Том Купер