Додому з країн ЄС повернулось близько 5 мільйонів українців - голова Єврокомісії

Від початку повномасштабного вторгнення рф з України до ЄС виїхало близько 8 мільйонів українців, 5 мільйонів із них вже повернулися додому.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Понад 8 мільйонів українців з початку війни прибули до країн ЄС. Але є й хороші новини з обох боків. Чимало українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів уже повернулися до України. Звичайно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу", – заявила очільниця Єврокомісії.