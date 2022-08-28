З Польщі в Україну повернулось більше 4 мільйонів українців

27 серпня в напрямку з Польщі до України польські прикордонники оформили виїзд 26,6 тисяч осіб, сьогодні до 07:00 ще 7,1 тисячу. З 24 лютого - понад 4,032 млн осіб

Від 24 лютого з Польщі до України повернулось більше 4 мільйонів осіб. Про це повідомляє Прикордонна служба РП. 27 серпня в напрямку з Польщі до України польські прикордонники оформили виїзд 26,6 тисяч осіб, сьогодні до 07:00 ще 7,1 тисячу. З 24 лютого - понад 4,032 млн осіб. Водночас в Польщу з України від початку повномасштабного російського вторгнення з України до Польщі в’їхало 5 мільйонів 861 тисяч осіб. Як повіломляв iPress, Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у мобільних додатках, внаслідок чого українські документи з "Дії" можна буде бачити також у польському mObywatel. Також варто зазначити, що у Польщі зафіксували найнижче безробіття за останні 32 роки, показник безробіття у липні становив 4,9%. Це відбулось у результаті активізації ринку та працевлаштування біженців з України

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