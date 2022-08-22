Українські документи з "Дії" почнуть відображатися в польському додатку "mObywatel" Водійське та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel. Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках

Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у спецзастосунках, внаслідок чого українські документи з "Дії" можна буде бачити також у польському mObywatel.

Фото: ukr.segodnya.ua

Про це говорить міністр цифрової інформації України Михайло Федоров після зустрічі з польським колегою Янушем Цешинським, повідомляє "Європейська правда" "Водійське та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel. Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках", - заявив Михайло Федоров. Багато українців у Польщі вже користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel, а наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання. За його словами, попереду "ще більше спільних проєктів". Як повідомляв iPress, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб

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