CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у спецзастосунках, внаслідок чого українські документи з "Дії" можна буде бачити також у польському mObywatel.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські документи з "Дії" почнуть відображатися в польському додатку "mObywatel"
Водійське та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel. Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках
Фото: ukr.segodnya.ua
Про це говорить міністр цифрової інформації України Михайло Федоров після зустрічі з польським колегою Янушем Цешинським, повідомляє "Європейська правда"
"Водійське та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel. Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках", - заявив Михайло Федоров.
Багато українців у Польщі вже користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel, а наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.
За його словами, попереду "ще більше спільних проєктів".
Як повідомляв iPress, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.
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22 08 2022 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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