НОВИНИМіністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Функціонал "Дії" вдосконалять для переселенців
Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями
Фото: з вільних джерел
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Фейсбуці.
Питання підтримки ВПО обговорили учасники міжвідомчої наради, яка пройшла під головуванням віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтерграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
На нараді обговорювали, як можна налагодити вчасну виплату допомоги на проживання ВПО і спростити подачу заяв через "Дію".
Учасники наради вирішили, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вдосконалять функціонал "Дії", а саме - щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.
Крім того, ВПО, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг зможуть отримати і те, й інше – з дати подачі заяви в "Дії".
"Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями", – наголосила Верещук.
Як повідомляли, 11 липня на спеціальній нараді Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, представників військових адміністрацій та міжнародних організацій обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду тимчасових помешкань, у якіх проживають переселенці.
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