Функціонал "Дії" вдосконалять для переселенців

Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Фейсбуці.

Питання підтримки ВПО обговорили учасники міжвідомчої наради, яка пройшла під головуванням віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтерграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

На нараді обговорювали, як можна налагодити вчасну виплату допомоги на проживання ВПО і спростити подачу заяв через "Дію".

Учасники наради вирішили, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вдосконалять функціонал "Дії", а саме - щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.

Крім того, ВПО, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг зможуть отримати і те, й інше – з дати подачі заяви в "Дії".

"Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями", – наголосила Верещук.

Як повідомляли, 11 липня на спеціальній нараді Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, представників військових адміністрацій та міжнародних організацій обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду тимчасових помешкань, у якіх проживають переселенці.