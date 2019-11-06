ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Молдови Ігор Додон повідомив, що скасував підписаний в неділю Павлом Філіпом у якості в.о. президента указ про розпуск парламенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Додон заявив, що скасував указ про розпуск парламенту Молдови
"Я консультувався з фракціями, що указ про розпуск (парламенту – ЄП.) Філіпа не відповідає Конституції"
Фото: ria.ru
"Я консультувався з фракціями, що указ про розпуск (парламенту – ЄП.) Філіпа не відповідає Конституції. Сьогодні я підписав указ про його скасування", - розповів Додон на брифінгу після засідання Ради безпеки, повідомляє "Європейська правда" посилаючись на молдовське видання Newsmaker.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.
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