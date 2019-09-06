КС Молдови визнав незаконним призначення уряду проєвропейської Санду

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.

Напередодні Конституційний суд Молдови опублікував три рішення, які стосувалися неконституційності рішень прийнятих в суботу в парламенті, повідомляє "Європейська правда".

При цьому суд, як відзначає видання NewsMaker, всупереч усталеній практиці, не проводив публічних засідань по розгляду звернень, а лише повідомляв про прийняті рішення на сайті.

Першим на сайті суду з’явилося рішення про те, що парламент, який повинен бути розпущений через нездатність протягом трьох місяців сформувати уряд, не має права ухвалювати закони і формувати керівні органи.

Потім з'явилося рішення, в якому КС визнав неконституційним обрання Зінаїди Гречаної головою парламенту. Тим же рішенням в суді вже визнали незаконними всі документи, які у майбутньому прийме парламент Молдови десятого скликання.

Проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) і проєвропейський блок ACUM у суботу підписали угоду про коаліцію та обрали прем’єр-міністром лідерку проєвропейської партії "Дія і солідарність" (PAS) Майю Санду.

Депутати також ухвалили декларацію про визнання Молдови захопленою державою. У ній ідеться про анулювання змішаної виборчої системи і висловлення вотуму недовіри Конституційному суду.

Депутат з проєвропейського блоку ACUM Андрей Нестасе також запропонував звернутися до ЄСПЛ у зв'язку з тим, що КС Молдови ухвалює рішення, що суперечать законодавству.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.