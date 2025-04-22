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ПОЛІТИКА

DOGE Маска отримав доступ до секретних даних Мін'юсту США про мігрантів

22 квітня 2025, 09:59
DOGE Маска отримав доступ до секретних даних Мін'юсту США про мігрантів
Фото: Getty Images
У Мін’юсті журналістам не підтвердили, чи було доступ реалізовано, та відмовилися від коментарів.

DOGE під керівництвом Ілона Маска, отримав доступ до секретної системи Міністерства юстиції США, що містить дані про мільйони мігрантів. Це викликало занепокоєння з приводу конфіденційності.

Про це повідомляє The Washington Post.

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, отримав доступ до надсекретної системи Міністерства юстиції США.

Як пише The Washington Post, ця система ECAS містить дані про мільйони легальних і нелегальних мігрантів.

Йдеться про імена, адреси, медичну історію, свідчення у суді та взаємодію з правоохоронними органами. Доступ до системи отримала група "радників" DOGE, пов’язана з приватними структурами Маска.

У Мін’юсті журналістам не підтвердили, чи було доступ реалізовано, та відмовилися від коментарів.

У публікації зазначається, що DOGE намагається отримати доступ до різних масивів федеральних даних.

Зокрема, за попередніми звітами, структура змусила понад 6000 іммігрантів самостійно залишити США, помилково зарахувавши їх до списку померлих.

У WP висловлюють занепокоєння через такі дії, наголошуючи, що доступ до подібних систем зазвичай мають лише спеціально підготовлені урядові працівники.

Раніше повідомлялось, що мільярдер Ілон Маск планує покинути посаду глави департаменту державної ефективності США (DOGE). 

СШАмігрантиІлон Масксекретні даніDOGE

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