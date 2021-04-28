Доходи компанії-власника Google різко зросли на третину

Як зазначають аналітики, це відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка змушує людей звертатися до Інтернету більше, ніж будь-коли

Прибуток американського холдингу Alphabet, якому належить Google, у першому кварталі фінансового року різко зріс на тлі більшого споживання інтернет-послуг через пандемію.

Чистий прибуток компанії підскочив на 162% до рекордних 17,9 млрд доларів, бо доходи від реклами збільшилися на третину, повідомляє ВВС.

Виторг від послуг Google-пошуку за квартал підскочила на 30% - до 31,9 млрд доларів, у той час, як продажі на YouTube підскочили на 49% - до 6 млрд доларів.

Як зазначають аналітики, це відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка змушує людей звертатися до Інтернету більше, ніж будь-коли.