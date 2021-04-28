ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПрибуток американського холдингу Alphabet, якому належить Google, у першому кварталі фінансового року різко зріс на тлі більшого споживання інтернет-послуг через пандемію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доходи компанії-власника Google різко зросли на третину
Як зазначають аналітики, це відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка змушує людей звертатися до Інтернету більше, ніж будь-коли
Фото: gettyimages.com
Чистий прибуток компанії підскочив на 162% до рекордних 17,9 млрд доларів, бо доходи від реклами збільшилися на третину, повідомляє ВВС.
Виторг від послуг Google-пошуку за квартал підскочила на 30% - до 31,9 млрд доларів, у той час, як продажі на YouTube підскочили на 49% - до 6 млрд доларів.
Як зазначають аналітики, це відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка змушує людей звертатися до Інтернету більше, ніж будь-коли.
Читайте також: Google купить 250 тисяч COVID-вакцин для бідних країн
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 04 2021 17:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Німеччині розробили дрон, який одночасно може перевозити три пакунки
- ВІДЕО США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем
- ВІДЕО Гелікоптер NASA пролетів на Марсі 50 метрів
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
No articles