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Доходи компанії-власника Google різко зросли на третину

Як зазначають аналітики, це відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка змушує людей звертатися до Інтернету більше, ніж будь-коли
Прибуток американського холдингу Alphabet, якому належить Google, у першому кварталі фінансового року різко зріс на тлі більшого споживання інтернет-послуг через пандемію.
Доходи компанії-власника Google різко зросли на третину Фото: gettyimages.com
Чистий прибуток компанії підскочив на 162% до рекордних 17,9 млрд доларів, бо доходи від реклами збільшилися на третину, повідомляє ВВС.
 
Виторг від послуг Google-пошуку за квартал підскочила на 30% - до 31,9 млрд доларів, у той час, як продажі на YouTube підскочили на 49% - до 6 млрд доларів.
 
Як зазначають аналітики, це відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка змушує людей звертатися до Інтернету більше, ніж будь-коли.
 
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28 04 2021 17:41
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