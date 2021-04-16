Google купить 250 тисяч COVID-вакцин для бідних країн

Компанія Google профінансує придбання вакцин від коронавірусу для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Компанія має намір придбати 250 тисяч доз препаратів.

Компанія спрямує кошти альянсу GAVI - партнерству приватних і урядових організацій, яке прагне збільшити доступність вакцин в бідних країнах, повідомляє "РБК- Україна".

При цьому компанія додатково виділить 250 млн доларів у вигляді грантів, які підуть на поширення точної інформації про вакцини. Компанія спрямує кошти урядам, об'єднанням і організаціям, у тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Всього на ці цілі компанія Google вже виділила 800 млн доларів.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не планує ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, поки не покращиться ситуація з поставками в країни Євросоюзу.

Крім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав багаті країни поділитися частиною своїх доз вакцин від коронавірусу з бідними державами.

Додамо, що раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

Раніше міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда закликав багаті країни припинити "накопичувати" вакцини від коронавірусу і віддати пріоритет країн з обмеженими ресурсами.