СОТ закликає виробників вакцин не забувати про небагаті країни
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Глава СОТ вважає неприйнятним залишати такі держави "в кінці черги" по вакцини від COVID-19. Натомість як вдалий приклад вона навела угоду AstraZeneca про передачу її технології вакцини виробнику в Індії (CoviShield).
"Таке добровільне ліцензування може врятувати набагато більше людей. Зараз у країнах, що розвиваються, є потенціал, який не використовується. Потрібно більше домовленостей на кшталт тієї, яку має AstraZeneca з Інститутом сироватки крові в Індії", - заявила глава СОТ.
Оконджо-Івеала, яка на початку цього місяця стала генеральним директором СОТ, визнала, що в організації розділилися думки стосовно послаблення правил на інтелектуальну власність, яке б дозволило випускати вакцини за ліцензіями розробників.
У межах механізму COVAX – глобальної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти коронавірусу – планується прищепити у 2021 році 27% населення країн з низьким рівнем доходів.
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