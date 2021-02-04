СОТ закликає виробників вакцин не забувати про небагаті країни

Велика Британія заявила, що поділиться надлишками замовлених нею вакцин проти коронавірусу з біднішими державами

Нова очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала заявила, що виробникам COVID-вакцин варто більше співпрацювати з країнами, які розвиваються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Глава СОТ вважає неприйнятним залишати такі держави "в кінці черги" по вакцини від COVID-19. Натомість як вдалий приклад вона навела угоду AstraZeneca про передачу її технології вакцини виробнику в Індії (CoviShield).

"Таке добровільне ліцензування може врятувати набагато більше людей. Зараз у країнах, що розвиваються, є потенціал, який не використовується. Потрібно більше домовленостей на кшталт тієї, яку має AstraZeneca з Інститутом сироватки крові в Індії", - заявила глава СОТ.

Оконджо-Івеала, яка на початку цього місяця стала генеральним директором СОТ, визнала, що в організації розділилися думки стосовно послаблення правил на інтелектуальну власність, яке б дозволило випускати вакцини за ліцензіями розробників.

У межах механізму COVAX – глобальної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти коронавірусу – планується прищепити у 2021 році 27% населення країн з низьким рівнем доходів.

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