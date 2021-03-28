У Бразилії вдруге не зареєстрували "Спутнік V" через відсутність необхідних документів
Як пояснило Національне агентство із санітарного контролю Бразилії (ANVISA), після повторного запиту (ТАСС повідомив про нього 26 березня) воно не отримало "важливих для аналізу" матеріалів від компанії União Química, яка подавала документи на реєстрацію російської вакцини, повідомляє "Громадське".
União Química - бразильська фармацевтична компанія. Вона представляє в країні інтереси Російського фонду прямих інвестицій, який займається просуванням "Спутніка V" за кордоном.
Документи на реєстрацію російської вакцини União Química подала ще наприкінці грудня 2020 року. Тоді медичний регулятор заявив, що не отримав усіх необхідних даних щодо клінічних випробувань, і відклав рішення щодо реєстрації препарату.
А втім, 12 березня міністерство охорони здоров’я Бразилії оголосило про підписання контракту на придбання "Спутніка V". 10 мільйонів доз вакцини планують поставити трьома партіями у квітні, травні й червні 2021 року.
Раніше у США застерегли Бразилію від використання "Спутніка V", заявивши, що за допомогою вакцини Росія намагається поширити свій вплив у Латинській Америці. Москва звинувачення тоді прогнозовано відкинула.
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