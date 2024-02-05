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ПОЛІТИКА

Доходи Суецького каналу впали майже вдвічі через атаки хуситів – Bloomberg

05 лютого 2024, 09:57
Доходи Суецького каналу впали майже вдвічі через атаки хуситів – Bloomberg
Суецький канал. Фото: aljazeera.net
Суецький канал є найкоротшим морським шляхом між Азією та Європою, а також важливим джерелом надходження іноземної валюти для Єгипту.

Доходи Єгипту від Суецького каналу в січні впали майже вдвічі після того, як напади єменських бойовиків у Червоному морі змусили великі судноплавні компанії відправляти судна альтернативними маршрутами.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами глави Адміністрації Суецького каналу Осами Рабі, минулого місяця дохід склав близько $428 млн, тоді як за той самий період у 2023 році він становив $804 млн.

Водночас кількість суден, що проходять через Суецький канал, скоротилася на 36%.

Суецький канал є найкоротшим морським шляхом між Азією та Європою, а також важливим джерелом надходження іноземної валюти для Єгипту, торік канал приніс країні прибуток у близько $10,25 млрд.

До початку атак єменських хуситів на судна у Червоному морі наприкінці минулого року Єгипет працював над розширенням водного шляху в Суецькому каналі. Нині ж низка судноплавних компаній, зокрема такі гіганти як A.P. Moller - Maersk A/S і Hapag-Lloyd AG, вирішили перенаправляти свої судна в обхід Африки.

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаними з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Єгипетсуецький каналхусити

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