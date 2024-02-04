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ПОЛІТИКА

США та Британія разом із союзниками вдарили по хуситах у Ємені

04 лютого 2024, 11:15
США та Британія разом із союзниками вдарили по хуситах у Ємені
Джерело: crimea.suspilne.media
Міністр оборони Остін попередив хуситів, про наслідки нападів на судна у Червоному морі.

Сполучені Штати та Велика Британія за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у 13 точках у Ємені, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомляє Associated Press.

"Ці удари покликані ще більше підірвати і послабити можливості підтримуваних Іраном хуситів здійснювати нерозважливі і дестабілізуючі напади на американські та міжнародні судна, які здійснюють транзит через Червоне море", - сказав Остін.

Міністр додав, що хусити "і надалі зазнаватимуть наслідків", якщо продовжать нападати на судна.

За інформацією видання, ударів по об’єктах завдавали винищувачі F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінці USS Gravely і USS Carney ракетами "Томагавк".і

Після удару безпілотника по американській базі на кордоні Йорданії та Сирії і загибелі трьох американських військових, Сполучені Штати попередили, що не обмежаться однією ніччю, однією ціллю або однією групою. Своєю чергою хусити дали зрозуміти, що зупинятися не планують.

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання Хамас, яке теж підтримує Іран. Під ракетні і дронові удари потрапляють кораблі у Аденській затоці та у Червоному морі, через яке йде важливий торговельний шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі у той день вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнеси.

СШАЄменБританіяхусити

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