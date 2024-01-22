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США готуються до тривалої кампанії проти хуситів – The Washington Post

22 січня 2024, 09:48
США готуються до тривалої кампанії проти хуситів – The Washington Post
Фото: day.kiev.ua
Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів в Ємені після того, як 10-денні удари не змогли зупинити напади угруповання на торгові судна у Червоному морі.

Про це пише видання The Washington Post.

За даними газети, минулої середи Білий дім зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальших дій у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху, який пообіцяв продовжувати атакувати кораблі, незважаючи на майже щоденні операції зі знищення радарів, ракет і безпілотників.

Представники адміністрації Байдена на умовах анонімності описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати військовий потенціал хуситів настільки, щоб обмежити їхню здатність атакувати судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці або, як мінімум, забезпечити достатній стримуючий фактор, щоб судноплавні компанії, відновили відправлення суден цим регіоном.

"Ми маємо чітке уявлення про те, хто такі хусити, і про їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно зупиняться, але ми, безумовно, намагаємося послабити і знищити їхні можливості", – сказав високопосадовець президентської адміністрації на умовах анонімності.

Офіційні особи не очікують, що операція розтягнеться на роки, як в Іраку, Афганістані чи Сирії, але вони визнають, що не можуть назвати дату завершення операції або дати оцінку того, коли військовий потенціал угруповання буде достатньо послаблений.

Крім того, військово-морські сили США працюють над перехопленням поставок хуситам зброї з Ірану.

"Ми не намагаємося перемогти хуситів. У нас немає бажання вторгатися в Ємен. Ми хочемо послабити їхню здатність здійснювати подібні напади в майбутньому, а це передбачає завдання ударів по інфраструктурі, яка уможливлює такі напади, а також по їхніх силах і засобах на вищому рівні", – сказав неназваний дипломат.

США має надію, що удари в поєднанні з кампанією з перехоплення контрабандної зброї поступово позбавлять хуситів найпотужнішого озброєння.

Водночас деякі американські посадовці побоюються, що втручання американських військових, може звести нанівець важко здобуті дипломатичні досягнення, спрямовані на припинення війни в Ємені, або погіршити і без того жахливу гуманітарну ситуацію в найбіднішій країні арабського світу.

У Держдепі та Агентстві США з міжнародного розвитку побоюються, що хусити розширять свої удари по саудівських об'єктах: нафтопереробних заводах, і цим самим підірвуть зусилля, спрямовані на досягнення мирного врегулювання, яке покладе край 9-ти війні в Ємені.

В США стурбовані тим, що атакуючи хуситів, Адміністрація втягнулася в конфлікт без стратегії виходу з нього і з обмеженою підтримкою з боку ключових союзників. Зокрема, найпотужніші партнери США в Перській затоці, наприклад, Катар не підтримали американську операцію.

Нагадаємо, що 12 січня США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені

 

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