Доходи TikTok у США досягли $16 мільярдів – FT

Для порівняння: дохід компанії Meta, що володіє Facebook та Instagram, у 2023 році збільшилася на 16% — до $135 мільярдів.

Дохід сервісу для створення і перегляду коротких відео TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 мільярдів.

Про це пише Financial Times із посиланням на три джерела, знайомі з фінансовими показниками компанії.

Валовий дохід китайської компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюється у $120 мільярдів, що на 40% перевищує показник попереднього року, повідомили співрозмовники видання.

Левову частку доходу компанія отримує в Китаї. За словами джерел, за 2023 рік чистий прибуток ByteDance досяг $28 мільярдів.

ByteDance, акції якої не торгуються на біржі, не розкриває фінансових показників.

Для порівняння: дохід компанії Meta, що володіє Facebook та Instagram, у 2023 році збільшилася на 16% — до $135 мільярдів.

TikTok опинився під пильною увагою США через звʼязки з китайським урядом. У листопаді 2022 року директор ФБР Крістофер Рей заявив Комітету з внутрішньої безпеки Палати представників, що уряд Китаю може використовувати TikTok для контролю над даними або програмним забезпеченням мільйонів користувачів, а його алгоритм рекомендацій, який визначає, які відео користувачі побачать далі, може використовуватися для "операцій впливу".

Президент США Джо Байден заявив, що в разі потрапляння на його стіл закону про можливу заборону соціальної мережі TikTok, він поставить під ним свій підпис.