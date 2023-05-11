Доходи від нафти і газу впали на 52% – Мінфін росії

Міністерство фінансів рф офіційно визнало, що наповнення державного бюджету від початку цього року скоротилось майже вдвічі.

Про це йдеться на сайті Мінфіну росії.

"Нафтогазові доходи склали 2 282 млрд рублів і знизилися на 52%, що пов'язано з високою базою порівняння минулого року, зниженням цін на нафту марки Urals та скороченням обсягів експорту природного газу", – зазначається у повідомленні.

Водночас в офіційній статистиці зазначено, що обсяг доходів федерального бюджету росії у січні-квітні цього року склав 7 782 млрд рублів, а це на 22% нижче обсягу надходжень доходів за аналогічний період минулого року.

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