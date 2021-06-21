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Долар різко подорожчав після засідання ФРС

Індекс долара, що відображає курс до шести ключових світових валют, показав зростання майже на 2 процентних пункти за три дні
Долар помітно подорожчав після засідання Федеральної резервної системи США, яка дала сигнал про майбутнє посилення політики.
Долар різко подорожчав після засідання ФРС Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані Investing.com, повідомляє "Економічна правда".

Індекс долара, що відображає курс до шести ключових світових валют, показав зростання майже на 2 процентних пункти за три дні - рекордний з обвалу ринків в березні 2020 року.

Курс євро до долара знизився з 1,22 до 1,187 долара за євро, оновлюючи мінімуми за два місяці.

Британський фунт втратив 0,3% до американської валюти і торгується на найнижчому значенні за 6 тижнів.

"Долар, швидше за все, буде сильнішим валют-аналогів за підсумками року за рахунок більш високих ставок і темпів зростання економіки", - каже Андреас Стено Ларсен, стратег Nordea. Він прогнозує зниження євро до 1,15 долара в другій половині року.

У серпні ФРС, ймовірно, дасть чіткий сигнал про плани згорнути кількісне пом'якшення, вважають в ING.

Для сировинних і високоприбуткових валют, таких як бразильський реал, чилійський песо і українська гривня, наслідки посилення в США згладять інші центробанки, які продовжують "друкувати гроші". Це, зокрема, Європейський центральний банк і Банк Японії.

"У міру того, як Федерзерв рухається до нормалізації політики, євро та ієна ймовірно займуть місце валют фондування для операцій сarry-trade", – пише ING.

Нагадаємо, що НБУ опустив курс долара нижче 27 гривень вперше за 11 місяців

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21 06 2021 10:07
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