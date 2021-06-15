БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОфіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлений на рівні 26,99 гривень за долар. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,95 гривень за долар.
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.uaПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ опустив курс долара нижче 27 гривень вперше за 11 місяців
Фото: з відкритих джерел
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.
Фото: bank.gov.ua
Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Фото: bank.gov.ua
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 32,71 гривень за євро.
За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.
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