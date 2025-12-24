Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Рубль несподівано обійшов усі валюти щодо долара — Bloomberg

24 грудня 2025, 20:55
Фото: EPA / UPG
Таке різке зміцнення рубля пояснюється одразу кількома факторами.

російський рубль цього року несподівано обійшов усі інші валюти щодо долара. Такий сценарій створює загрозу для економіки рф в умовах війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, з початку року рубль зміцнився на 45% і торгується близько 78 рублів за долар, що майже відповідає рівню, який був до повномасштабного вторгнення росії в Україну. За даними журналістів, за останні 12 місяців це зміцнення стало найзначнішим з 1994 року.

Таке різке зміцнення рубля пояснюється одразу кількома факторами. По-перше, різко впав попит на іноземну валюту в росії на тлі міжнародних санкцій. По-друге, дуже жорстка грошово-кредитна політика Центрального банку зробила рублеві активи більш привабливими для росіян. Ключова ставка банку залишалася на рекордно високому рівні з жовтня минулого року до червня, а потім її знизили на 5 процентних пунктів до 16%.

Уряд росії прогнозував середній курс 91,2 рубля за долар на цей рік. Однак зміцнення рубля тривало, незважаючи на зниження цін на нафту і нові санкції з боку США і Європи. Це створює додаткові проблеми для державних фінансів, оскільки доходи експортерів у перерахунку на рублі зменшуються.

Економісти Столипінського інституту економіки зростання в москві попереджають, що подальше зміцнення рубля стає загрозою для економіки. Якщо поточні тенденції збережуться - сильний рубль разом із дорогим кредитом - це може призвести до стагфляції (уповільнення економічного зростання, висока інфляція, зростання безробіття). Центральний банк прогнозує, що економічне зростання цього року сповільниться до 0,5-1% порівняно з 4,3% минулого року.

Переоцінений рубль знижує конкурентоспроможність економіки. Дослідники зазначають, що росія втрачає свої природні переваги як енергетична держава, пропонуючи іноземним споживачам вигідніші умови, ніж внутрішнім виробникам. Це також погіршує інвестиційну привабливість країни і створює додаткові ризики для економічного розвитку.

Російський рубль

Більше публікацій

