США розглядають заохочення інших країн до доларизації для протидії Китаю

02 листопада 2025, 13:44
США розглядають заохочення інших країн до доларизації для протидії Китаю
Фото: з вільного доступу
Таким чином Вашингтон прагне посилити глобальну роль американської валюти та протистояти економічному впливу Китаю.

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливості стимулювати інші держави приймати долар як національну валюту, щоб захистити світове домінування американської валюти перед викликами з боку Китаю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Посадовці США, зокрема з Білого дому та Міністерства фінансів, обговорюють стратегії заохочення інших країн до використання долара як основної валюти. 

Влітку чиновники зустрічалися зі Стівом Генке, професором Університету Джонса Гопкінса та провідним експертом з питань доларизації, щоб обговорити можливі кроки адміністрації щодо поширення долара в світі. За словами Генке, політика "розглядається серйозно, але ще перебуває на стадії розробки, і остаточні рішення не ухвалені".

Ініціатива з’явилася на тлі втручання США у стабілізацію економічної кризи в Аргентині. Деякі економісти та політики вважають Латинську Америку потенційним кандидатом для доларизації через нестабільність місцевих валют, проте і США, і Аргентина наразі заперечують наміри офіційно вводити долар у регіоні.

Крім того, адміністрація стурбована прагненням Китаю зменшити використання долара в транскордонних операціях країн, що розвиваються.

"Президент Трамп неодноразово підтверджував свою відданість збереженню сили та впливу долара. Звернення до зовнішніх експертів є звичайною практикою для оцінки пріоритетних питань, але ці дискусії не відображають офіційну позицію адміністрації", – сказав він.

Речник Білого дому Куш Десаї підтвердив зустріч із Генке, зазначивши, що обговорення не є офіційною політикою. 

 
