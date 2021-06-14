Курс гривні наблизився до позначки 27 за долар

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.

Фото: rian.com.ua

Про це йдеться у даних регулятора. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,79 грн (на 11 червня – 33,99 гривні). В п'ятницю 11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні. Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні. Читайте також: Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

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