БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс гривні наблизився до позначки 27 за долар
Фото: rian.com.ua
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,79 грн (на 11 червня – 33,99 гривні).
В п'ятницю 11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.
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