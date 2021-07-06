Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

Курс впав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем
Офіційний курс гривні до долара на 7 червня встановлений на рівні 27,29 гривень за долар. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар.
Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
 
Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.
 

Скріншот: bank.gov.ua
 
Курс впав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.
 

Скріншот: bank.gov.ua
 
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 33,12 гривень за євро.
 
За прогнозом аналітиків, у червні очікується продовження помірного зниження курсу долара і євро до гривні. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 27,0 - 27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2021 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.