Відмова від фінансування МВФ призведе до зростання інфляції та ослаблення курсу гривні

"Відмова від співробітництва з Фондом, найімовірніше, призведе до зростання видатків на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій, тиску на валютні резерви Нацбанку", - написав Сологуб.

Відмова від фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) може змусити уряд України піти на скорочення дефіциту державного бюджету, а також послабить курс гривні та призведе до зростання інфляції, видатків на обслуговування держборгу та низки інших негативних наслідків, попереджає заступник глави Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, пише "Інтерфакс-Україна".

"Відмова від співробітництва з Фондом, найімовірніше, призведе до зростання видатків на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій, тиску на валютні резерви Нацбанку", - написав Сологуб у колонці для "Економічної правди".

"Отже, уряду доведеться скоротити дефіцит держбюджету, курс гривні слабшатиме, щоб нівелювати негативний вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться", - додав заступник глави центробанку.

Нагадаємо, що Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не розглядають сценаріїв, за яких не буде продовжена співпраця з Міжнародним валютним фондом.