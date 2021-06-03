БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не розглядають сценаріїв, за яких не буде продовжена співпраця з Міжнародним валютним фондом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марченко про співпрацю з МВФ: Ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде
Фото: з вільних джерел
Про це він заявив у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера, пише "Економічна правда".
"Коли ми планували бюджет цього року, ми передбачали роботу в програмі МВФ. Ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде, але однозначно нам би хотілось, щоб це було якомога раніше",- сказав Марченко
Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде.
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06 03 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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