Корнієнко зазначив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може відновити роботу в Україні в квітні одразу після втрати сили встановленої урядом граничної ціни на газ для населення.

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють по виконанню домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - розповів Корнієнко виданню "Суспільне" в четвер, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Корнієнко зазначив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ. За його словами, "також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про п'ять ключових питань у переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і розраховує на staff level agreement для другого траншу до червня.

Нагадаємо, що Україна має домовитись з МВФ до літа, щоб не втратити макродопомогу ЄС