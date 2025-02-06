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ПОЛІТИКА

Доларові облігації України досягають нових максимумів на фоні очікувань мирної угоди – Bloomberg

06 лютого 2025, 18:10
Доларові облігації України досягають нових максимумів на фоні очікувань мирної угоди – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Союзники США очікують, що адміністрація президента США Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії з Україною.

Доларові облігації України зростають уже п’ятий день, досягнувши нових максимумів на тлі зростаючих очікувань, що деталі угоди про закінчення війни з’являться наступного тижня.

Як йдеться в матеріалі Bloomberg, борг країни зріс за всіма термінами погашення, а облігації 2034 року перевищили 60 центів за долар — найсильніший показник з моменту їхнього випуску минулого року. Доларові облігації України принесли цього року прибутковість у 7,8%, регулярно входячи до числа найприбутковіших цінних паперів на ринках, що розвиваються.

Союзники США очікують, що адміністрація президента США Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії з Україною на конференції в Німеччині наступного тижня. План, який буде представлений спеціальним представником Трампа Кітом Келлогом, може охоплювати заморожування конфлікту, надання Україні гарантій безпеки і потенційне проведення виборів на Україні після припинення вогню.

"Я думаю, що ринок продовжить залишатися позитивним аж до реальної зустрічі Трампа і путіна", — сказав Тімоті Еш, старший суверенний стратег з ринків, що розвиваються, в RBC BlueBay Asset Management.

Облігації України повернулися приблизно на 60% у 2024 році, оскільки керуючі фондами нарощували свої позиції, роблячи ставку на кроки, які прискорять закінчення війни. Посланець Трампа сказав, що не представлятиме план публічно в Мюнхені, оскільки це має зробити президент.

"Україна, як і раніше, торгується далеко від інших суверенних кредитів CCC, тому, якщо наступного тижня буде чіткий шлях до припинення вогню, то безумовно є місце для більшого розбігу", — сказав Кіран Кертіс, інвестиційний директор Abrdn Investments.

Життєздатний світ забезпечить «величезний стрибок зростання», хоча все ще існує ризик поганої угоди, «де безпека не буде гарантована» з похмурими наслідками для України та Європи, додав Тімоті Еш.

Нагадаємо, що спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань України та росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" щодо повномасштабної війни під час Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, у майбутньому цей план представить саме Трамп, а не він.

війнаВладімір ПутіноблігаціїДональд Трампмирний план

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