Домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто, - омбудсменка
"Уже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - сказала Денісова.
Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав "Громадському", що йому не відомо про таку домовленість.
"Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично - я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - сказав адвокат.
Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ 23 липня завершила розслідування проти 24 українських моряків, яких узяли в полон у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
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