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Трамп не нав'язуватиме Києву компроміс із "перемогою путіна" – Sky News

21 січня 2025, 11:27
Трамп не нав'язуватиме Києву компроміс із
Фото: Great again
Новий глава Білого дому не буде розглядати варіанти закінчення війни, які путін вважатиме перемогою.

Американський президент Дональд Трамп не захоче нав'язувати Україні закінчення війни з компромісом, який виглядав би для світового співтовариства як перемога кремлівського диктатора путіна. 

Про це пише аналітикиня Sky News з безпеки та оборони Дебора Гейнс.

За її словами, в такому разі Трамп може спробувати схилити главу кремля до заморозки фронту на поточних лініях фронту тому, що путін від самого початку прагнув захопити всю Україну і встановити маріонетковий уряд, лояльний москві.

"Немає жодних ознак, що він відмовився від цих амбіцій, хоча тепер ключовими цілями стали повне захоплення східних регіонів Донецька і Луганська на Донбасі, а також Херсона і Запоріжжя на півдні, поряд із гарантіями, що Україна не вступить до НАТО", - пише  Дебора Гейнс.

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що він відкритий до "заморожування війни", проте за умови, якщо Україна стане членом НАТО, чиї зобов'язання поширюватимуться тільки на неокуповані території. 

Однак такий варіант, на думку аланіткині, малоймовірний.

"Проте, можливо, можна буде домовитися про компроміс між Києвом і москвою, який передбачав би розміщення військ НАТО, включно з британськими силами, в Україні для забезпечення лінії фронту, підтримання перемир'я і запобігання майбутнім атакам з боку росії", - додає вона.

Новий Держсекретар США Марк Рубіо зазначив, що закінчення війни між росією і Україною потребує компромісів з обох сторін.

 

Дональд Трамппереговоривійна в Україні

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