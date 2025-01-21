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Закінчення війни між росією і Україною потребує компромісів з обох сторін – Держсекретар США

21 січня 2025, 09:06
Закінчення війни між росією і Україною потребує компромісів з обох сторін – Держсекретар США
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За його словами, росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що припинення війни між рф і Україною можливе лише за умови, якщо дві сторони будуть готові до компромісів.

Про це політик сказав під час спілкування з журналістами після затвердження на посаді держсекретаря США, пише CNN

Рубіо наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, однак цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - сказав в ін. 

Держсекретар утримався від конкретики щодо того, чим саме Україна має поступитися, але додав, що ключ до успіху лежить у дипломатії:

"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни", - констатував державний секретар. 

Щодо термінів припинення вогню, то він сказав, що це буде головним пріоритетом Трампа, тому дії розпочнуться негайно. 

За його словами, вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес.

Рубіо також сказав, що росія є агресором у цій війні та наполіг на необхідності її завершення.

"росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", – підсумував держсекретар.

Нещодавно він також заявляв, що що росія та Україна мають піти на поступки для припинення війни.

 

війна в УкраїніМарко Рубіо

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