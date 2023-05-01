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Дональд Трамп прибув до Великої Британії вперше з 2019 року – ЗМІ

01 травня 2023, 21:20
Дональд Трамп прибув до Великої Британії вперше з 2019 року – ЗМІ
Фото: apnews.com
Як відомо, 45-й президент США має шотландські корені по материнській лінії та володіє кількома об'єктами нерухомості в Шотландії.

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок прибув до Великої Британії вперше з 2019 року – під шотландським містом Абердин він відкриє нове поле для гольфу на своєму гольф-корті.

Про це повідомляє Sky News.

76-річний Трамп прибув до аеропорту Абердина вранці в понеділок, де його зустрічали два волинщики, червона доріжка й кортеж із десяти автомобілів. Йдучи до авто, він привітався з журналістами, сказавши, що "чудово бути вдома – це був дім моєї матері".

Як відомо, 45-й президент США має шотландські корені по материнській лінії та володіє кількома об'єктами нерухомості в Шотландії.

У межах своєї першої поїздки до Британії з 2019 року Трамп, як він сам повідомив, зустрінеться з "багатьма чудовими друзями", а після відкриття поля для гольфу – вирушить на свій інший гольф-корт на західному узбережжі Ірландії.

Перший прем’єр-міністр Шотландії Хумза Юсаф, нещодавно обраний на цю посаду, минулого тижня заявив, що йому було б важко зустрітись із Трампом, "не порушивши питання про те, що мене турбує у зв'язку з висловлюваннями, які він робив у минулому".

Подорож Трампа до Британії відбувається після того, як він став першим експрезидентом США в історії, якому висунули кримінальні звинувачення – у зв’язку з фальсифікацією ділової документації для приховування шкідливої інформації напередодні президентських виборів 2016 року.

ТрампБританія

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