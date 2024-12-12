Дональд Трамп став "Людиною року" за версією журналу Time

Трамп змінив американську політику, вважає Time.

Американський журнал Time назвав "Людиною року" обраного президента США Дональда Трампа.

Видання вже опублікувало обкладинку з Трампом.

Time зазначає, що з тих пір, як Трамп вперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, "ніхто не зігравав більшої ролі в курсі політики та історії".

"На порозі його [Трампа] другого президентства, усі ми — від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків — живемо в епоху Трампа. Карусель персонажів Trumpworld закручується знову", — зазначає журнал.

Трамп змінив американську політику, вважає Time. Він переміг на виборах і зробив свою команду прихільників ще більшою. Він став першим республіканцем за 20 років, який набрав більше голосів, ніж демократ, причому з попередніх виборів у 2020 році 9 з 10 американських округів збільшили підтримку Трампа.

Журнал пише, що члени Конгресу, міжнародні інституції та світові лідери знову погоджуються з примхами Трампа ще до того, як він офіційно став президентом — і "карусель персонажів Trumpworld закручується знову".

2022 року журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського і "дух України".