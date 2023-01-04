Дональд Трамп закликав республіканців Палати представників США підтримати Маккарті на посаді спікера
04 січня 2023, 19:09
Фото: cnn.com
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу закликав своїх колег-республіканців проголосувати за лідера Республіканської партії в Палаті представників Кевіна Маккарті на виборах спікера.
Про це повідомляє Axios.
У вівторок Маккарті не зміг отримати голоси, необхідні для обрання спікером, хоча більшість у Палаті представників становлять республіканці.
"Учора ввечері відбулися дійсно хороші розмови, і зараз настав час для всіх наших великих республіканських членів Палати представників проголосувати за Кевіна, закрити справу, отримати перемогу", – написав Трамп на Truth Social в середу.
"Республіканці, не перетворюйте великий тріумф на величезну й ганебну поразку. Настав час святкувати, ви на це заслужили. Кевін Маккарті зробить хорошу роботу, можливо, навіть чудову роботу – просто подивіться!" – додав він.
У вівторок Трамп утримувався від публічної підтримки Маккарті, хоча той заявляв, що експрезидент його підтримує.
Нагадаємо, що вчора Палата представників США за три раунди не обрала спікера.