Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Дональд Трамп закликав республіканців Палати представників США підтримати Маккарті на посаді спікера

04 січня 2023, 19:09
Дональд Трамп закликав республіканців Палати представників США підтримати Маккарті на посаді спікера
Фото: cnn.com
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу закликав своїх колег-республіканців проголосувати за лідера Республіканської партії в Палаті представників Кевіна Маккарті на виборах спікера.
 
У вівторок Маккарті не зміг отримати голоси, необхідні для обрання спікером, хоча більшість у Палаті представників становлять республіканці.
 
"Учора ввечері відбулися дійсно хороші розмови, і зараз настав час для всіх наших великих республіканських членів Палати представників проголосувати за Кевіна, закрити справу, отримати перемогу", – написав Трамп на Truth Social в середу.
 
"Республіканці, не перетворюйте великий тріумф на величезну й ганебну поразку. Настав час святкувати, ви на це заслужили. Кевін Маккарті зробить хорошу роботу, можливо, навіть чудову роботу – просто подивіться!" – додав він.
 
У вівторок Трамп утримувався від публічної підтримки Маккарті, хоча той заявляв, що експрезидент його підтримує.
 
СШАТрампспікер

Останні матеріали

Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Політика
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Переклад iPress – 03 січня 2023, 11:06
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Переклад iPress – 02 січня 2023, 14:32
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється