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Палата представників США за три раунди не обрала спікера

04 січня 2023, 08:53
Палата представників США за три раунди не обрала спікера
Український президент Петро Порошенко на засіданні Конгресу США 18 вересня 2014 в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Фото: АFР
Нове засідання Палати представників Конгресу США відкладено до 12.00 (20.00) 4 січня на тлі провалу у третьому турі обрання лідера республіканської фракції Кевіна Маккарті (від штату Каліфорнія) спікером нижньої палати.

Про це повідомляє CNN.

У Вашингтоні 118-е скликання Конгресу США розпочало роботу у вівторок, 3 січня.

Основний суперник 57-річного Маккарті – голова фракції Демократичної партії у Палаті представників Хакім Джефріс (від штату Нью-Йорк) отримав 212 голосів. Лідер республіканців, незважаючи на контроль його партії над нижньою палатою, лише 202. Для перемоги необхідно було заручитися 218 голосами.

Двадцять республіканців підтримали іншого однопартійця – Джима Джордана (від штату Огайо), у перших двох раундах було подано по 19 голосів.

Попереду – четвертий тур 4 січня. Проти кандидатури Маккарті виступили жорсткі консерватори. Підсумки голосування привели республіканську більшість у Палаті представників у сум'яття.

Вперше за сторіччя нижня палата не змогла обрати спікера під час першого туру голосування. Пост залишає Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія).

Джордан офіційно не висував себе як кандидат.

Кевін Маккарті вже заявив, що не зніматиме своєї кандидатури, і має намір брати участь у процедурі, доки не переможе.

Раніше повідомлялось, що США зібрали широку коаліцію для реагування на глобальні виклики.

вибориКонгрес США

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