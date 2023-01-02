Байден: США зібрали широку коаліцію для реагування на глобальні виклики в тому числі на війну рф

США продовжують дотримуватися власних зобов’язань як країни - світового лідера

Сполучені Штати Америки продовжують дотримуватися власних зобов’язань як країни - світового лідера, який об’єднує максимально широку міжнародну коаліцію для відповіді на глобальні виклики, в тому числі війну рф проти України.

Про це йдеться на офіційній твіттер-сторінці Держдепартаменту США.

"Президент США: У нинішній момент великих глобальних викликів – від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни росії проти України – ми збираємо разом максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", - зазначається в повідомленні.