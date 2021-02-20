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Донбас через війну втратив близько 10% ВВП України за 5 років - дослідження

Внаслідок війни з Російською Федерацією економіки Донецької та Луганської областей втратили понад 50 млрд доларів за 2014-2018 роки, що становить близько 10% валового продукту України за ці 5 років.
Донбас через війну втратив близько 10% ВВП України за 5 років - дослідження Фото: unian.net

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії, пише "Економічна правда"

Через втрату територій, людей та активів, розрив ланцюжків вартості та міграцію населення недовироблена додана вартість регіону становить понад 50 млрд доларів (1,2 трлн грн) за 2014-2018 роки. З них 13,5 млрд доларів - лише за 2018 рік.

Як зазначають у Центрі, це близько 10% від ВВП, що Україна в цілому виробила за 5 років.

Водночас, як додають у дослідженні, "справжні втрати є набагато вищими, адже в цій оцінці не враховано втрати активів, що були зруйновані або зараз знаходяться на непідконтрольній Україні території, а також вплив економічної кризи, викликаної військовою агресією РФ".

У ЦЕС порівняли середні регіональні продукти у мирних регіонів України та окремо Донецької та Луганської областей у доларовому вимірі. Так, якби річна зміна ВРП Донецької та Луганської областей була в середньому така ж, як у інших регіонах України, то валовий регіональний продукт цих двох областей разом у 2018 році становив би 595 млрд грн, а не 227 млрд грн

"Тобто втрати [у 2018 році] становили близько 367 млрд грн, або 13,5 млрд доларів", - підсумовують у ЦЕС.

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20 02 2021 13:53
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