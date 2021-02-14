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На Донбасі загинули троє українських військових, підірвавшись на вибухівці

Українські військові регулярно підриваються на вибухових пристроях. Зокрема, 6 лютого через це загинули двоє армійців.
На Донбасі 14 лютого поблизу Новолуганська, що на Донеччині, загинули троє українських військових, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.
На Донбасі загинули троє українських військових, підірвавшись на вибухівці Вибух газопроводу / Фото: Оператор ГТС України

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Північ", пише "Громадське". 

Там зазначили, що сталося це під час переміщення військових на позиції.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з'ясовують.

Цю інформацію підтвердили і в українській делегації для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зазначимо, українські військові регулярно підриваються на вибухових пристроях. Зокрема, 6 лютого через це загинули двоє армійців.

За даними Міноборони, станом на 2019 рік на підконтрольній Україні території Донбасу було заміновано приблизно 700 тисяч гектарів.

Нагадаємо, що США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі - Єрмак

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14 02 2021 14:56
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