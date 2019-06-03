Донбас: окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ з артилерії 122 калібру

За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено

Російські окупаційні війська за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші позиції: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села Широкине; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски; зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське.

У результаті обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, одного окупанта було знищено, двох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що у районі проведення операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілів 5 березня було поранено двох українських військовослужбовців.