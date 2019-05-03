Окупанти гатять із забороненої зброї, поранені двоє бійців ЗСУ
"В результаті обстрілів двоє наших захисників дістали поранення", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
За даними штабу, протягом поточної доби російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, при цьому шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Як зазначається, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська обстріляли з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм позиції ОС у районі Лебединського, з артсистем калібру 122 мм вели вогонь поблизу села Водяного, з артсистем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села Широкине. Двічі, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, були обстріляні позиції у районі Пісків. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позицію підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське з мінометів калібру 82 мм.
"На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, 1 український військовий загинув. Від початку поточної доби окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ОС у районі населеного пункту Кримське, втрат немає.
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