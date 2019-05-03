ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і кулеметів, один загиблий
"Ворог вів вогонь по українських захисниках із танків, артилерійських систем та мінометів, витративши 108 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм. Також противник обстрілював наші підрозділи з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляється у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 березня.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ були обстріляні 5 разів:
з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів - у районі населеного пункту Лебединське; двічі, з мінометів 120-го калібру - поблизу села Водяне.
Із артилерійських систем калібру 122 мм - у районі населеного пункту Широкине; з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – біля селища Піски..
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 4 рази обстріляли українських військових:
з мінометів калібру 120 мм у районі селища міського типу Зайцеве; з артилерійських систем калібру 122 мм - у районі населеного пункту Новотошківське.
Із мінометів калібру 82 мм - біля села Кримське; зі стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Станція Луганська.
За даними розвідки, 4 березня 4 окупантів знищено та 1 поранено.
"За уточненими даними, російсько-окупаційні війська здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зайцеве та Новолуганське. Частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди", - підкреслили у прес-центрі.
Від початку поточної доби бойовики обстріляли позицію ОС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське.
Нагадаємо, що на Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.
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