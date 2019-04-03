На Луганщині засудили жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР"

На Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.

Як повідомили в обласній прокуратурі, суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Так, у суді прокурором доведено, що 11 травня 2014 року жінка за власним бажанням брала участь у проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР".

"Під час проведення незаконного "референдуму" обвинувачена виконувала функції члена "дільничної виборчої комісії": вела та заповнювала списки виборців. У подальшому остання разом з іншими членами комісії, стосовно яких є окремі кримінальні провадження та справи, передала бюлетені невстановленим особам з метою перевезення до "штабу референдуму", який розміщувався в смт Новоайдар на Луганщині", - повідомили у прокуратурі.

Крім того, під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася, а також активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Як уточнили у відомстві, між нею і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, що у Луганській області затримано громадянина, причетного до співпраці з незаконними збройними формуваннями.