Донбас: окупанти три дні не пропускали гумдопомогу від ООН

Загалом минулого року українські прикордонники оформили у КПВВ 76 автоколон з гуманітарними вантажами від Червоного Хреста

Завдяки Українській делегації в ТКГ 1 березня розпочався перетин КПВВ колоною з гуманітарною допомогою від ООН, яку окупанти не пропускали три дні.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, повідомляє Укрінформ.

"26 лютого вони не пропустили гуманітарну допомогу, що слідувала на окуповані території. 11 транспортних засобів з гумвантажем та представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR прямували дорожнім коридором через КПВВ «Щастя». Однак російсько-окупаційні війська надали інформацію, згідно з якою вони відмовляють в отриманні гуманітарного вантажу", - повідомили у відомстві.

Основу вантажу складали гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я, що вкрай важливо в умовах пандемії коронавірусної інфекції і лише сьогодні розпочався перетин КПВВ колоною з гуманітарною допомогою

У ДПСУ зауважили, що загалом минулого року українські прикордонники оформили у КПВВ 76 автоколон з гуманітарними вантажами від Червоного Хреста, УВКБ ООН у справах біженців, Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» та інших організацій. Минулого року майже три з половиною сотні вантажівок доставили на тимчасово окуповану частину українського Донбасу більше як 4,6 тисячі тонн допомоги, зокрема: 1,9 тисячі тонн продуктових наборів, понад 200 тонн товарів медичного призначення, більш як 470 тонн засобів гігієни, а також господарчі, промислові, електротовари, обладнання, побутову хімію, посуд, насіння тощо.

Проте темою гуманітарної допомоги ОРДЛО відверто спекулює Російська Федерація. Досить часто політики країни агресора стверджують, що РФ направляє туди один за одним «гуманітарні конвої». Бо «якщо не Росія, то більше ніхто не буде це робити», - заявляв нещодавно кремлівський речник Пєсков.

"Цифри та факти свідчать, що Росія і її офіційні особи, м’яко кажучи, лукавлять. Минулого року в ОРДЛО вони направили 5 колон, загалом - 64 вантажівки. Російська «допомога» направлялася, звісно, порушуючи норми міжнародного законодавства і погоджені з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальності", - наголосили у ДПСУ.

Ці колони слідують через неконтрольовану Україною ділянку кордону без належного оформлення. Що саме перевозять автівки достеменно не відомо, адже контролюючі органи України мають змогу лише візуально спостерігати за проїздом таких «гумконвоїв» на територію ОРДЛО.

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