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Донбас: окупанти за добу двічі порушили "тишу", двоє бійців поранені

Одного окупанта було знищено, трьох поранено
Російські окупаційні війська за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Донбас: окупанти за добу двічі порушили "тишу", двоє бійців поранені Фото: ООС

"Окупанти обстріляли наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста Авдіївка та зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар'їнка", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

У результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, одного окупанта було знищено, трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.

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14 03 2019 08:57
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