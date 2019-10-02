Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Донбас: У черзі на блокпосту бойовиків - чергова смерть цивільного

"Очевидно, чоловік намагався потрапити на підконтрольну владі України територію. ... Врятувати життя йому не вдалося"
У селі Кремінець на тимчасово окупованій бойовиками території Донецької області на блокпосту в очікуванні переходу помер літній чоловік.
Донбас: У черзі на блокпосту бойовиків - чергова смерть цивільного Фото: ЕРА

"8 лютого СММ ОБСЄ дізналися від лікаря про те, що вдень напередодні він намагався провести реанімаційні заходи для літнього чоловіка (віком 70 або більше років) на блокпосту на автошляху H15 неподалік від комбінату "Каргілл" у н.п.Кремінець", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Очевидно, чоловік намагався потрапити на підконтрольну владі України територію. ... Врятувати життя йому не вдалося", - зазначили спостерігачі. 

У Донецьку співробітники морга повідомили, що 7 лютого до них доправили тіло померлого і додали, що смерть настала з природних причин.

"Штучне створення довгих черг, неорганізованість та нервова обстановка у роботі блокпостів в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ наражає на небезпеку мирне населення. Серед тих, хто очікує переходу - переважно люди похилого віку, які прямують за пенсіями та соціальними виплатами", - заявляє українська сторона СЦКК. 

Нагадаємо, що головною причиною утворення черг на блокпостах "ДНР" бойовики назвали нестачу кадрів і техніки на "пунктах пропуску".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2019 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.