CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловною причиною утворення черг на блокпостах "ДНР" бойовики назвали нестачу кадрів і техніки на "пунктах пропуску".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У так званій "ДНР" сказали, що черги на "пунктах пропуску" через нестачу кадрів і техніки
Немає одної бази даних людей, які перетинають лінію зіткнення
Фото: ЕРА
Також зазначили, що немає одної бази даних людей, які перетинають лінію зіткнення. Утім так званий депутат Володимир Бідевка сказав, що робота над створенням бази вже розпочалась, повідомляє "Дежурный по Донбасу".
Причиною черг також назвали відсутність дорожніх указників та неочищений сніг біля блокпостів.
Нагадаємо, що в Одесі співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали бойовика самоназваної "ДНР".
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06 02 2019 20:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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