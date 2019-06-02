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У так званій "ДНР" сказали, що черги на "пунктах пропуску" через нестачу кадрів і техніки

Немає одної бази даних людей, які перетинають лінію зіткнення
Головною причиною утворення черг на блокпостах "ДНР" бойовики назвали нестачу кадрів і техніки на "пунктах пропуску".
У так званій "ДНР" сказали, що черги на "пунктах пропуску" через нестачу кадрів і техніки Фото: ЕРА

Також зазначили, що немає одної бази даних людей, які перетинають лінію зіткнення. Утім так званий депутат Володимир Бідевка сказав, що робота над створенням бази вже розпочалась, повідомляє "Дежурный по Донбасу".

Причиною черг також назвали відсутність дорожніх указників та неочищений сніг біля блокпостів.

Нагадаємо, що в Одесі співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали бойовика самоназваної "ДНР".

 

 

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06 02 2019 20:41
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