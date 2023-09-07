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Держсекретар зустрівся з українськими прикордонниками і передав бронемашини

07 вересня 2023, 16:51
Держсекретар зустрівся з українськими прикордонниками і передав бронемашини
Twitter.com/SecBlinken
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками, їм і поліції було передано перші американські бронемашини MRAP.

Про це Блінкен написав в X (Twitter)

"Відвідав прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію і народ України. Ми надаємо $300 млн нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. США залишаються єдиними з Україною", - йдеться в доипсі. 

Крім того, американський посол в Україні Бріджит Брінк, розмістила в соцмережі спільне з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд фото та повідомила, що сьогодні українським прикордонникам і поліції передали перші з наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок MRAP. 

"Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати можливість хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів - особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", - сказала Брінк.

Вчора стало відомо, що держсекретар США прибув до Києва. 

ДержсекретарБлінкенприкордонники

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