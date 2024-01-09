Допомога у захисті неба: Кулеба про очікування від засідання Ради Україна-НАТО

Йдеться як про сучасні системи, так і стосовно боєприпасів для них.

На засіданні Ради Україна-НАТО завтра в середу, 10 січня, українська сторона сподівається на швидкі зобов'язання країн-партнерів щодо надання допомогти протиповітряній обороні ЗСУ для відбиття масованих атак російських окупантів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Politico.

"Перш за все ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України", - зазначив він.

Чиновник додав, що йдеться як про сучасні системи, так і стосовно боєприпасів для них.

Також Кулеба висловив вдячність України всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба.

На фоні нещодавніх російських повітряних атак, що спрямовані, зокрема, на виснаження оборонних ресурсів ЗСУ, Кулеба просить союзників регулярно надсилати боєприпаси для поповнення запасів ППО.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО", - зазначив він

Також Кулеба висловив думку, що "нашим союзникам має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз".

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО - це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна росії проти України.